Сенатор анонсировал введение отсрочки для финансирования аварийного жилья

Бюджет на жилье, признанное аварийным в текущем году, можно будет выделить только в следующем

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сенатор Андрей Шевченко сообщил, что в России могут принять законопроект, по которому бюджет на снос или реконструкцию аварийного дома, признанного в текущем году, могут выделить только в следующем, даже с решением суда.

"Мы сейчас рассматриваем одну инициативу. Я думаю, что мы ее примем в ближайшее время: если в текущем году не было предусмотрено финансирование именно на этот (аварийный - ИФ) объект, то в этом году, даже если есть решение в том числе и контрольно-надзорных органов, это решение в этом году приниматься не будет, потому что бюджет по истечении года не меняется. Доходная часть при этом, мы понимаем, что она увеличиваться не будет", - сказал Шевченко на совещании "Актуальные вопросы проведения оценки и обследования многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в субъектах РФ".

С 2019 года всего переселили более 822 тысячи россиян из 13,9 млн кв.м аварийного жилья. Программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда курирует Минстрой, оператором выступает ФРТ.