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Кабмину поручили подготовить план решения проблемы аварийного жилья на Севере

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября текущего года подготовить долгосрочный план решения проблемы ветхого жилья в северных регионах, а также предложил распространить программу доступной аренды жилья на опорные населенные пункты Арктики.

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"Очень острая проблема для северян - это аварийное жилье. Поручаю правительству проработать план конкретных действий к 1 сентября текущего года и план по решению этой проблемы должен быть рассчитан не менее, чем на десять лет", - сказал он, выступая на пленарном заседании Международного арктического форума.

Путин также напомнил, что на Дальнем Востоке запущена программа "доступное арендное жилье", в рамках которой федеральный и региональные бюджеты субсидируют стоимость аренды жилья для молодых людей.

"Предлагаю расширить эту программу и на опорные населенные пункты Арктики, чтобы арендное жилье стало более доступным для тех, кто начинает свою трудовую карьеру в регионе, кто хочет здесь жить и работать. Программа должна начать действовать в Арктике уже в 2026 году", - сказал он в связи с этим.

Владимир Путин Арктика
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