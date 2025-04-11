Всероссийские проверочные работы проводят в школах с 11 апреля

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Более 8 млн российских школьников 4-8 и 10 классов напишут Всероссийские проверочные работы (ВПР) с 11 апреля по 16 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"С 11 апреля по 16 мая в школах, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пройдут Всероссийские проверочные работы. Даты их проведения определяются каждой образовательной организацией самостоятельно для каждого класса и предмета в рамках периода, установленного планом-графиком", - говорится в сообщении.

В 2024/2025 учебном году участниками ВПР станут более 8 млн обучающихся из почти 40 тыс. образовательных организаций всех субъектов РФ, отметили в пресс-службе.

Так, в 2025 году участниками ВПР являются все обучающиеся 4-8 классов и 10 класса. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принимают участие в мероприятиях по оценке качества образования по решению образовательных организаций, с согласия родителей (законных представителей) и с учетом особенностей состояния здоровья и психофизического развития.

ВПР в образовательных организациях проводятся в целях осуществления мониторинга уровня и качества подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и федеральными основными общеобразовательными программами (ФОП). ВПР не требует специальной подготовки обучающихся и приобретения дополнительных учебных/методических материалов, пояснили в ведомстве, информирует пресс-служба.

Ученики 4-8-х и 10-х классов сдают два обязательных предмета: "Русский язык" и "Математика". Помимо этого, четвероклассники также сдают один из предметов: "Окружающий мир", "Литературное чтение", "Иностранный (английский, немецкий, французский) язык". Пяти- и шестиклассники - два предмета на основе случайного выбора: один из предметов социально-гуманитарного цикла ("История", "Литература", "Иностранный (английский, немецкий, французский) язык") и один из предметов естественно-научного цикла ("География", "Биология").

Для 7 класса - два предмета на основе случайного выбора: один из предметов социально-гуманитарного цикла ("История", "Обществознание", "Литература", "Иностранный (английский, немецкий, французский) язык") и один из предметов естественно-научного цикла ("География", "Биология", "Физика" (базовая) или "Физика" (с углубленным изучением предмета), "Информатика").

Для 8 класса - один из предметов социально-гуманитарного цикла ("История", "Обществознание", "Литература", "Иностранный (английский, немецкий, французский) язык") и один из предметов естественно-научного цикла ("География", "Биология", "Химия", "Физика" (базовая) или "Физика" (с углубленным изучением предмета), "Информатика").

В 7-8-х классах доступно проведение ВПР с углубленным изучением по предметам "Математика" и "Физика".

По решению образовательной организации при проведении ВПР по предметам "История", "Биология", "География" и "Обществознание" в 5-8-х классах участникам предоставляется возможность выполнения ВПР не только на бумажном носителе, но и с использованием компьютера, что позволяет использовать интерактивные элементы заданий, такие как карты, схемы и графики. Это делает процесс выполнения работы более наглядным и увлекательным, а также способствует развитию цифровых компетенций обучающихся, отмечается в сообщении.

Десятиклассники помимо двух обязательных предметов, сдают два предмета из перечня: "История", "Обществознание", "География", "Физика", "Химия", "Литература", "Иностранный (английский, немецкий, французский) язык". Предметы на основе случайного выбора распределяются федеральным организатором.

При проведении ВПР допускается присутствие независимых наблюдателей в аудиториях, а также организация видеонаблюдения. Решение о привлечении независимых наблюдателей и (или) организации видеонаблюдения принимает исполнительный орган субъекта РФ в сфере образования.

Образовательные организации могут использовать мероприятия по оценке качества образования в качестве мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, проводимых в рамках реализации образовательной программы.

Решение о выставлении отметок обучающимся в журнал по результатам мероприятий по оценке качества образования в рамках образовательного процесса принимает образовательная организация в соответствии с установленной действующим законодательством РФ в сфере образования компетенцией.