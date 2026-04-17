Всероссийские проверочные работы в школах начнутся 20 апреля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Всероссийские проверочные работы в школах проведут с 20 апреля по 20 мая, в 2026 году обществознание в шестых-седьмых классах исключили из перечня предметов ВПР, а в 10-м классе добавили биологию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

Дни проведения работ каждая школа будет определять самостоятельно для каждого класса и предмета в течение этого периода.

Сдавать ВПР в 2026 году будут ученики четвертых-восьмых и 10 классов из почти 36,8 тысячи школ всех регионов.

Обязательными предметами для всех параллелей, в которых проводятся ВПР, являются русский язык и математика. Из числа предметов, по которым проводятся ВПР, в 2026 году исключено обществознание в шестых-седьмых классах, а перечень предметов для ВПР в 10 классе добавлена биология.

Четвероклассники помимо обязательных предметов выполнят ВПР по одному из предметов на основе случайного выбора: окружающий мир, литературное чтение, иностранный язык. В пятых-восьмых и 10 классах помимо русского языка и математики пройдут ВПР по двум предметам на основе случайного выбора. В пятых и шестых классах это один из предметов социально-гуманитарного цикла (история, литература, иностранный язык) и один из предметов естественно-научного цикла (география или биология). В седьмых классах к этим предметам добавится физика и информатика, а в восьмых классах еще обществознание и химия.

Десятиклассники помимо обязательных предметов напишут ВПР по двум предметам на основе случайного выбора: история, обществознание, география, физика, химия, биология, литература и иностранный язык. Предметы на основе случайного выбора распределяются федеральным организатором.

В седьмых и восьмых классах ВПР по математике и физике могут быть проведены на углубленном уровне. По решению образовательной организации ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в пятых-восьмых классах могут проводиться с использованием компьютера.