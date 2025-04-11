Министр обороны РФ провел совещание на командном пункте группировки "Запад"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Запад" и провел совещание на пункте управления, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Белоусову сделаны доклады о текущей обстановке, обеспечению войск в зоне специальной военной операции, характеру действий противника, сказано в сообщении министерства.

"Всего с начала года на изюмском направлении освобождено 18 населенных пунктов, более 330 квадратных километров территорий. В четырех населенных пунктах в настоящее время продолжаем вести боевые действия по их освобождению", - проинформировал министра командующий группировкой Сергей Кузовлев.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что на командном пункте Белоусову представлен доклад об особенностях применения современных беспилотников различного назначения - как для ударов по противнику, так и для доставки материально-технических средств на передовые позиции.

"Министру обороны РФ представили средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, разработанные с учетом опыта СВО и предложений военнослужащих группировки", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что Белоусов вручил отличившимся военнослужащим группировки "Запад" государственные награды. В их числе ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.