Более триллиона рублей вложил бизнес в создание туринфраструктуры в РФ в 2024 году

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Более триллиона рублей инвестиций было вложено в строительство гостиниц и туристической инфраструктуры в России в 2024 году, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Чтобы ответить на растущий спрос вместе с регионами и бизнесом наращиваем предложение номерного фонда. Только за прошлый год бизнес вложил в строительство гостиниц и другой туристической инфраструктуры свыше 1 триллиона рублей. Это плюс 35% к аналогичному периоду прошлого года. Введено более 14 тысяч новых номеров. И теперь в целом у нас 937 тысяч классифицированных номеров. Это - что у нас включено в реестр, который заработал с 1 января", - сказал он, выступая на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

Как отметил Решетников, по программе создания модульных гостиниц за последние годы введено около 13 тыс. номеров. В планах еще 10 тыс. номеров по новому отбору. Правительство утвердило необходимые правила предоставления субсидий.

"У нас срок подачи заявок 18 апреля, но уже на сегодняшний момент 29 регионами заявлено более 750 проектов. В рамках льготного кредитования поддержано строительство еще почти 50 тысяч номеров уже в крупных гостиницах от 120 мест", - рассказал министр.

Он также добавил, что, учитывая высокий спрос на программу льготного кредитования, Минэкономразвития планирует обратиться к правительству с просьбой о расширении лимитов госпрограмм.