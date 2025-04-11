Стратегия развития ВМФ РФ будет обсуждаться на совещании у Путина

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Стратегия развития Военно-морского флота России до 2050 года подготовлена и будет обсуждаться на совещании у президента РФ Владимира Путина в пятницу, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Сама стратегия подготовлена. Будем обсуждать это", - сказал Патрушев журналистам на вопрос, какие темы будут подняты на совещании у президента по развитию военно-морского флота.