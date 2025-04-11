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Путин потребовал удерживать современный уровень оснащения стратегических ядерных сил

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Долю современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах в России необходимо удерживать на стопроцентном уровне, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ.

"Одна из приоритетных задач - укрепление отечественного флота в ключевом его сегменте - стратегических и ядерных сил, которые служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса. Сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%. Этот показатель нужно удерживать и в дальнейшем", - сказал он.

Он отметил, что следует также наращивать серийный выпуск современных кораблей различных классов.

"Они должны быть оснащены передовой техникой, включая высокоточное и гиперзвуковое оружие, роботизированными комплексами, обладать новыми системами управления, геолокации, акустики и навигации", - сказал президент.

Владимир Путин ВМФ
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