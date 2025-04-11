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NYT сообщила об обсуждении делегацией Украины в США сделки по природным ресурсам

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Украинская делегация в пятницу проводит переговоры с американской стороной в Вашингтоне по соглашению по редкоземельным металлам и другим природным ресурсам. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники.

Делегацию Киева возглавляет замминистра экономики Украины Тарас Качка. Кто участвует от Вашингтона, не указано. Ожидается, что переговоры продлятся два дня и будут, "главным образом, техническими", отмечает издание.

По его данным, предложение, которое обсудят стороны, предусматривает создание контролируемого США инвестиционного фонда, в который будет поступать половина доходов Украины в сфере проектов по природным ресурсам. При этом, в нем содержатся более строгие, чем в предыдущих версиях документа, условия, которые предполагают, что Вашингтон будет требовать всю прибыль от фонда до тех пор, пока Киев не выплатит "как минимум эквивалент суммы помощи США, которую он получил за время военных действий, плюс 4% годовых".

Кроме того, за США закрепляется "право первого предложения" по проектам в сфере минеральных ресурсов и полномочия накладывать вето на продажи украинских ресурсов в третьи страны.

При этом, в проекте соглашения по-прежнему нет упоминаний о гарантиях безопасности для Украины, отмечает The New York Times.

В начале марта США и Украина не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине. Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах. По ее итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта.

Позднее телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники, что Трамп во время приостановки американской помощи Украине выдвигал в качестве условий ее возобновления не только подписание соглашения по редкоземельным металлам, но и смену позиции Киева по мирным переговорам.

США Украина
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