Трамп анонсировал подписание соглашения с Украиной по металлам 24 апреля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев подпишут соглашение по редкоземельным металлам в следующий четверг, 24 апреля.

"У нас есть соглашение по металлам, которое, как я полагаю, будет подписано в четверг. И я исхожу из того, что Украина будет соблюдать соглашение", - приводит Bloomberg слова Трампа со встречи с премьером Италии Джорджей Мелони в Белом доме.

В начале марта США и Украина не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине. Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах. По её итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта.

По данным The New York Times, предложение, которое теперь обсуждают стороны, предусматривает создание контролируемого США инвестиционного фонда, в который будет поступать половина доходов Украины в сфере проектов по природным ресурсам. При этом в нем содержатся более строгие, чем в предыдущих версиях документа, условия, которые предполагают, что Вашингтон будет требовать всю прибыль от фонда до тех пор, пока Киев не выплатит "как минимум эквивалент суммы помощи США, которую он получил за время военных действий, плюс 4% годовых".

В проекте соглашения по-прежнему нет упоминаний о гарантиях безопасности для Украины, отмечает The New York Times.