Трое взрослых погибли и двое детей пострадали в ДТП в Ивановской области

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Авария с участием двух легковых автомобилей унесла жизни трех человек в Савинском районе Ивановской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону в субботу.

В результате столкновения Renault Sandero и "Нивы" погибли три человека: двое мужчин и женщина.

Двое детей в возрасте 10 месяцев и 11 лет, ехавших в Renault Sandero, доставлены в областную больницу.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, сообщение о ДТП, произошедшем на повороте к населенному пункту Вознесенье, поступило в оперативные службы около 12:15 субботы.