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Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили участие Алиева в торжествах 9 мая в Москве

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсудили в ходе встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены практические шаги по укреплению союзнического взаимодействия и стратегического партнерства двух стран, график совместных мероприятий, включая участие президента Азербайджанской Республики И. Г. Алиева в торжествах в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что министры "обменялись мнениями по актуальным сюжетам международной и региональной повестки. Констатирована важность продолжения взаимодействия в рамках Платформы регионального сотрудничества "3+3", а также активизации работы "каспийской пятерки".

"С российской стороны подтверждена готовность содействовать процессу азербайджано-армянской нормализации и выходу на заключение мирного договора. Подчеркнута необходимость реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг.", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась "на полях" Анталийского дипломатического форума в Турции.

МИД РФ Сергей Лавров Азербайджан
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