Алиев не приедет в Москву 9 мая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит в Москву на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.

"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву", - сказал Ушаков.

Этот комментарий Юнашев выложил в своем телеграм-канале.