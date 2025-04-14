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Правительство определило условие для ввоза в Россию ГМО-сои

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Россия планирует разрешить ввоз ГМО-сои при условии, что выработанные из нее корма будут направляться на экспорт. Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный Минсельхозом, размещен на сайте regulation.gov.ru.

"Проект постановления позволит российским предприятиям ввозить и перерабатывать соевые бобы, содержащие генно-инженерно-модифицированные организмы, зарегистрированные на пищевые цели, на территории Российской Федерации, при этом сохраняя запрет на использование готовых кормов для внутреннего потребления. Переработка может осуществляться исключительно для экспортных поставок, что позволит загрузить перерабатывающие мощности и будет способствовать наращиванию объемов экспорта", - сообщается в материалах к документу,

Согласно пояснению, генно-инженерно-модифицированные организмы подлежат государственной регистрации в соответствии с целями их использования. Отдельные виды таких организмов зарегистрированы для пищевых целей, но не зарегистрированы для кормовых целей. Предлагаемое регулирование отменит необходимость государственной регистрации на кормовые цели генно-инженерно-модифицированные организмов, зарегистрированных для пищевых целей в случае, если продукция, произведенная с применением таких организмов предназначена для вывоза с территории России.

Необходимость принятия такого постановления Минсельхоз объясняется тем, что "невозможность ввоза соевых бобов, полученных с применением таких организмов, негативно сказывается на загрузке мощностей по переработке масличных культур и объемах экспорта продуктов переработки".

Как напоминается в документах, в связи с тем, что отдельные линии ГМО, широко используемые для производства кормов и обеспечения потребностей животноводческой отрасли, зарегистрированы в России на пищевые цели, но не зарегистрированы на кормовые цели, возникла необходимость издания постановления правительства от 12 марта 2024 года "О генно-инженерно-модифицированных организмах, не подлежащих государственной регистрации, а также о продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы" (N291), которое допускало к обращению продукцию, предназначенную для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот) и содержащую незарегистрированные на кормовые цели генно-инженерно-модифицированные организмы. Документ действовал до конца 2024 года.

"В связи с наращиванием объема отечественного производства сои срок действия постановления с 1 января 2025 года не продлевался. При этом в Российской Федерации сохраняются мощности по переработке соевых бобов, которые зависимы от импортного сырья. Невозможность ввоза отдельных видов соевых бобов негативно сказывается на загрузке перерабатывающих мощностей и объемах экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, - говорится в документах. - Так, совокупные мощности по переработке сои предприятий, работающих в Калининградской области, превышают 2 млн тонн сои в год. За счет соевых бобов, выращенных в Калининградской области, указанные мощности могут быть загружены менее чем на 5% (источник - Росстат). Таким образом, отсутствие возможности импортировать ГМО-сою не позволит в полной мере загрузить перерабатывающие мощности".

Согласно документам, на пищевые цели в России были зарегистрированы 6 ГМО, которые широко используются в выращиваемых соевых бобах и также могут быть использованы для кормовых целей (соя линий А5547-127, FG72, А2704-12, MON87708, DAS-44406-6, DAS-81419-2).

При этом в соответствии с доктриной продовольственной безопасности не допускается ввоз в РФ генно-инженерно-модифицированных организмов с целью их посева, выращивания и разведения, а также их оборота.

По данным Росстата, в 2024 году сбор сои в России увеличился до 7,055 млн тонн с 6,826 млн тонн в 2023 году.

Минсельхоз Правительство
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