В Россельхознадзоре назвали процесс обязательной регистрации животных "не всегда удачным"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Процесс обязательной регистрации животных в электронной системе Россельхознадзора идет не всегда удачно, но со временем войдет в норму, сказал телеканалу "Россия 24" руководитель ведомства Сергей Данкверт.

"В электронной системе сегодня можно увидеть все. С 1 сентября 2024 года в ней обязательно необходимо регистрировать птицу, крупный рогатый скот, свиней. И дальше перемещение продукции фиксируется в системе. Мы можем проследить, что откуда и куда ушло, - заявил Данкверт. - Нам это нужно для того, чтобы мы прогнозировали развитие заболеваний животных, бешенства, к примеру. Поэтому мы сделали то, что необходимо. Сегодня вся страна медленно к этому приходит. Не всегда удачно. В ряде регионов то поголовье, которое было показано в Росстате, отличалось от того, что было на самом деле. Но я думаю, это (регистрация, которая даст реальную картину - ИФ) войдет в норму".

По его словам, в систему также вносится вся продукция, которая поступает из-за рубежа, в том числе и генетический материал. "Все под контролем. Во многих ресторанах, к примеру, сейчас подают мясо диких животных. Но если данные о нем не внесены в электронную систему, то лучше его не брать", - предупредил руководитель Россельхознадзора.

Обязательная регистрация животных в электронной системе Россельхознадзора продолжится. В частности, с 1 сентября 2025 года эта процедура становится обязательной для верблюдов, оленей и кроликов промышленного содержания, пушных зверей, пчел, с 1 марта 2026 года - для рыбы и других объектов аквакультуры, служебных животных, с 1 сентября 2026 года - для овец и коз.