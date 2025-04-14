Энергостратегия предусматривает рост добычи нефти в России до 540 млн т в год до 2030 года

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В России добыча нефти с конденсатом в 2030 году вырастет до 540 млн тонн в год по целевому варианту утвержденной Энергостратегии до 2050 года, говорится в документе.

В 2023 году добыча составила 531 млн тонн, в 2024 году - 516 млн тонн.

По инерционному сценарию в 2030 году производство жидких углеводородов в России составит 523 млн т, в 2036 году упадет до 477 млн т, а в 2050 году - до 360 млн т.

По сценарию ускоренного энергетического перехода добыча нефти в стране в 2030 году составит 523 млн т, в 2036 году - 523 млн т, в 2050 году - 514 млн т. Стресс-сценарий предполагает снижение добычи ЖУВ в России до 403 млн т уже в 2030 году, в 2036 году - до 291 млн т, в 2050 году - до 171 млн т. Реализация варианта технологического потенциала позволит увеличить добычу нефти в 2030 году до 591 млн т, но в 2036 году она снизится до 581 млн т, а в 2050 году - до 547 млн т.

Среди тенденций на нефтяном рынке правительство выделило ускоренное развитие электротранспорта при сохранении спроса на нефть и его дальнейший рост за счет увеличения темпов автомобилизации развивающихся стран; ухудшение ресурсной базы углеводородов в ключевых странах-производителях, а также политику ряда стран по сокращению инвестиций в разведку и добычу углеводородного сырья, приводящие к риску обеспечения растущего спроса на нефть и газ в долгосрочной перспективе.

"В части добычи и экспорта нефти при сохранении текущих тенденций имеются значительные риски сокращения объемов производства - стресс-сценарий и инерционный сценарий. Причинами данных рисков являются ухудшение геолого-физических характеристик разработки действующих месторождений и рост доли трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) на фоне сохранения текущего уровня добычи углеводородов при значительной доле валовых рентных налогов по отношению к выручке. В связи с этим затраты на добычу увеличиваются, и доля нерентабельных запасов в структуре ресурсной базы растет", - говорится в документе.

"В случае реализации этих сценариев объемы добычи нефти в России будут достаточны для удовлетворения внутреннего спроса, однако это приведет к сокращению роли России на мировом рынке, а значит, и ее возможности балансировки мирового спроса и предложения, и возникновению рисков для работы системы магистральных нефтепроводов", - подчеркивает правительство.

Россия обладает значительным нераскрытым ресурсным потенциалом для поддержания добычи нефти и газового конденсата на уровне не менее 540 млн. тонн в год и наращивания свободных мощностей для возможности гибкого реагирования на изменение мирового рынка - целевой сценарий. Для этого необходимо создавать условия для ввода нерентабельных запасов, которые составляют более 10 млрд тонн, в особенности на сложных объектах с низкой проницаемостью с применением горизонтального бурения, с гидравлическим разрывом пласта в выработанных месторождениях, с применением третичных методов нефтеотдачи пласта, повышения коэффициента извлечения нефти, что позволит вовлечь в разработку более 5 млрд тонн запасов и обеспечит развитие новых регионов добычи, которые дадут около 80 млн тонн добычи на горизонте 2036 года, считают авторы стратегии.

Экспорт нефти в целевом сценарии стратегии предусматривается в объеме 235 млн тонн в год по сравнению с 234 млн тонн в 2023 году.

Поставки на внутренний рынок должны составлять 305 млн тонн в год.

При этом предусматривается рост мощности экспортной инфраструктуры для перевозки нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта с 530 млн тонн до 550 млн тонн.