Мурашко уверен, что идеология "токсичного бодипозитива" вредна для граждан

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что идеология токсичного бодипозитива вредна для граждан, так как она отнимает у них годы здоровой жизни.

"Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего, для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни", - сказал Мурашко в своем докладе на открытии Российского национального конгресса "Человек и лекарство".

По его словам, нужно помнить, что этой категории пациентов нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу.

Министр отметил, что особое внимание важно уделить пациентам с ожирением, которое является не просто недостатком, а серьёзным медицинским состоянием и одним из ключевых факторов риска, формирующим до 40% неинфекционных заболеваний.

"Недооценка этих проблем — это упущение возможности для ранней профилактики и предотвращения развития тяжёлых заболеваний и состояний", - добавил он.