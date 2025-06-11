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Мурашко сообщил, что ожирением в РФ страдают 480 тыс. школьников

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день ожирением страдают 480 тыс. школьников, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Тревогу вызывает рост на 1,6 заболеваемости детей ожирением (данные за 2024 г. - рост заболеваемости ожирением к моменту окончания школы относительно заболеваемости среди учеников начальной школы - ИФ), который наряду с питанием связан с малоподвижным образом жизни и отсутствием интереса к занятию физкультурой и спортом у многих детей", - сказал Мурашко в рамках правительственного часа в Госдуме.

"По данным статистики, сегодня это 480 тысяч школьников", - добавил он.

Согласно представленной министром презентации, по данным на 2024 год, доля заболевших ожирением детей в возрасте 7-10 лет составляет 1,67% от общей численности детей. Среди школьников 11-14 лет этот показатель составил 2,79%, среди школьников в возрасте 15-17 лет - 2,82%.

Ранее сообщалось, что показатель общей заболеваемости ожирением среди детей в возрасте до 14 лет в период с 2018 года увеличился более чем на 36%. Это следовало из презентации, представленной Мурашко в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева.

Показатель общей заболеваемости ожирением в возрастной группе с 15 до 17 лет с 2018 года увеличился на 9,2%, отмечается в презентации министра.

Ранее Мурашко сообщил, что в России 40% населения имеет избыточный вес, это ведет к различным заболеваниям и дисгормональным нарушениям.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
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