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Песков в связи с сообщениями об ударе ВС РФ по Сумам напомнил, что удары наносятся только по военным целям

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU -Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с сообщениями о российской атаке на город Сумы заявил, что военные РФ наносят удары только по военным и околовоенным целям.

"Я могу лишь повторить и напомнить вам неоднократные заявления и нашего президента, и наших военных представителей о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения об ударах российских военных по Сумам.

"Речь идет о ходе специальной военной операции, и здесь нужно ориентироваться только на ту информацию, которую дает наше оборонное ведомство. Вы знаете, что сам ход военной операции мы не комментируем в администрации", - добавил он.

Сумы Дмитрий Песков
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