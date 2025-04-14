Минобороны РФ сообщило об ударе по месту совещания военных ВСУ в Сумах

Удар был нанесен двумя ракетами комплекса "Искандер-М", в результате уничтожено более 60 украинских военнослужащих

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в минувшее воскресенье нанесли удар двумя ракетами комплекса "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы ВСУ "Северск", сообщает министерство обороны РФ.

"Вчера Вооруженными силами Российской Федерации в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск", - сказано в сообщении, распространенном в понедельник.

В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, информирует ведомство.

По его данным, Киев "продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города".