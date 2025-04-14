Женщину задержали в красноярском Канске за убийство троих детей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело об убийстве троих малолетних детей в Канске, сообщает пресс-служба управления.

В частном доме на улице Герцена были найдены тела троих малолетних детей: 4-летней девочки и двоих мальчиков (7 месяцев и 8 лет).

В отношении 29-летней матери погибших возбудили уголовное дело по пп. "а", "д", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью), она задержана, решается вопрос о ее аресте.

В рамках расследования дела также дадут правовую оценку условиям проживания и воспитания несовершеннолетних.