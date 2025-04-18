Поиск

В Канске арестован отец троих детей, убитых матерью

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Канске суд арестовал до 16 июня 40-летнего местного жителя по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщает прокуратура Красноярского края.

Другие его трое детей ранее в апреле были убиты собственной матерью, семилетний мальчик в тот момент был в школе.

Прокурор настаивал на аресте обвиняемого, опасаясь, что тот может повлиять на свидетелей (родственников и знакомых) и сбор доказательств, а также скрыться от следствия и суда.

Обвиняемый частично признал вину и пояснил, что насилие применял в целях воспитания и что чувствует свою вину перед ребенком.

Мальчика изъяли из семьи и поместили в центр социальной помощи семье и детям.

Семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете.

Кроме того, старшему инспектору по делам несовершеннолетних МО МВД России "Канский" предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК), она до конца следствия оставлена на свободе под запрет определенных действий.

29-летнюю мать детей задержали 14 апреля по подозрению в убийстве троих своих детей: 4-летней девочки и двоих мальчиков в возрасте 7 месяцев и 8 лет. В отношении нее возбудили уголовное дело по пп. "а", "д", "в" ч. 2 ст. 105 УК (убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью). Она арестована, ее должны направить на психолого-психиатрическую экспертизу.

Канск прокуратура Красноярского края Красноярский край МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мирное предложение США по Украине предусматривает смягчение санкций против России

Мирное предложение США по Украине предусматривает смягчение санкций против России
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о четырех атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки

Экс-гендиректору ЧЭМК увеличили условный срок до 6 лет

Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост

Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост
Ипотека в России

В Сбербанке допускают снижение ставок по рыночной ипотеке ниже 25% ближе к концу мая

Путин не давал войскам новых указаний по истечении моратория с ударами по энергообъектам

Путин не давал войскам новых указаний по истечении моратория с ударами по энергообъектам

Первые поставки SJ-100 с российским двигателем ПД-8 намечены на начало 2026 г.

Разлив мазута в Керченском проливе

Попова предупредила, что пляжи Темрюкского района и прибрежная зона Анапы не пригодны для купания

Попова предупредила, что пляжи Темрюкского района и прибрежная зона Анапы не пригодны для купания

Начальник одного из НИИ Минобороны РФ арестован за взятки

Суд ужесточил наказание и назначил принудительное лечение осужденному в РФ за педофилию американцу Барнсу

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6217 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне82 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе394 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });