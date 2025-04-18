В Канске арестован отец троих детей, убитых матерью

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Канске суд арестовал до 16 июня 40-летнего местного жителя по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщает прокуратура Красноярского края.

Другие его трое детей ранее в апреле были убиты собственной матерью, семилетний мальчик в тот момент был в школе.

Прокурор настаивал на аресте обвиняемого, опасаясь, что тот может повлиять на свидетелей (родственников и знакомых) и сбор доказательств, а также скрыться от следствия и суда.

Обвиняемый частично признал вину и пояснил, что насилие применял в целях воспитания и что чувствует свою вину перед ребенком.

Мальчика изъяли из семьи и поместили в центр социальной помощи семье и детям.

Семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете.

Кроме того, старшему инспектору по делам несовершеннолетних МО МВД России "Канский" предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК), она до конца следствия оставлена на свободе под запрет определенных действий.

29-летнюю мать детей задержали 14 апреля по подозрению в убийстве троих своих детей: 4-летней девочки и двоих мальчиков в возрасте 7 месяцев и 8 лет. В отношении нее возбудили уголовное дело по пп. "а", "д", "в" ч. 2 ст. 105 УК (убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью). Она арестована, ее должны направить на психолого-психиатрическую экспертизу.