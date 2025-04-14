Россия и Индонезия изучают проекты совместной разработки углеводородов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Индонезия рассматривают совместные проекты в области ВИЭ, разработки месторождений углеводородов, а также в сфере атомной энергетики, сообщил заместитель министра энергетики России Роман Маршавин на панельной дискуссии "Энергетический диалог России и Индонезии: курс на расширение" бизнес-форума "Россия-Индонезия".

По информации российского Министерства энергетики, участие в дискуссии приняли представители ГК "Росатом", Института нефтегазовых инициатив, индонезийских органов власти и энергокомпаний.

"Стороны обсудили ключевые вопросы энергетического сотрудничества и новые перспективы на фоне быстро меняющейся мировой энергетики", - уточнило Минэнерго.