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В онкоцентре им. Блохина уверены, что ограничение доступа к базе института рака США не повлияет на разработку лекарств в РФ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Блокировка доступа к базе Национального института рака США SEER не отразится на российских исследованиях и разработке лекарственных препаратов в стране, заявил заведующий отделом планирования и координации научных исследований НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Сергей Гордеев.

"Для российских исследований, а тем более для разработки лекарственных препаратов, доступ к этому регистру ни на что не влияет. Как любой большой массив данных, он потенциально интересен для некоторых поисковых работ. Но в настоящее время в России накоплены свои большие данные, с которыми работает, в частности Исследовательский центр по искусственному интеллекту НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России", - сказал Гордеев "Интерфаксу".

Сопоставление данных с реестром SEER (база Национального института рака США – ИФ) не будет ощутима еще и потому, что в нем представлена прослойка населения только с определенным уровнем страхования. В то время как в России весь спектр медицинских услуг может получить каждый гражданин, отметил он.

"В области разработки новых противоопухолевых препаратов для российской индустрии ничего не поменялось. Все научные библиотеки открыты для исследователей из России, как для чтения, так и для публикации работ. Такой обмен данными – нормальная практика для ученых всего мира", - добавил Гордеев.

По его словам, данные об американском населении могут быть фундаментально интересны, но актуально анализировать данные из популяции в собственной стране. "Ни Россия, ни большинство других стран данные о генетических, молекулярных анализах своих граждан никогда не размещали. Но это никогда не мешало проведению исследований", - отметил он.

Ранее "Коммерсантъ" сообщало, что правительство США закрыло крупнейшие базы медицинских данных для ученых и организаций из ряда стран, среди которых – Россия. Среди заблокированных ресурсов оказалась база Национального института рака США SEER, содержащая статистику по онкологическим заболеваниям во всех штатах.

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