Мурашко сообщил о выявлении в год до 35 тыс. человек с врожденными заболеваниями

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В России ежегодно выявляют до 35 тысяч пациентов с врожденными и наследственными заболеваниями; в 2024 году в стране проведели более 411 тысяч медико-генетических консультаций, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на XI Съезде Российского общества медицинских генетиков..

"Подразделения медико-генетической службы созданы и функционируют в 84 субъектах РФ, оказывая консультативную и лечебно-диагностическую помощь больным с наследственными или врожденными заболеваниями и членам их семей. В 2024 году в России проведено более 411 тыс. медико-генетических консультаций для пациентов и членов их семей с подозрением на наследственные заболевания", - сказал он.

Ежегодно в стране выявляется до 35 тысяч пациентов с врожденными и/или наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития, отметил министр.

В целях раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний во всех регионах России до 2006 года проводился массовый неонатальный скрининг на два наследственных и врожденных заболевания, с 2006 года - на пять, а с 2023 года неонатальный скрининг расширен и проводится на 40 врожденных и наследственных заболеваний и нозологических групп, в рамках которого в 2024 году обследовано более 99% новорожденных, добавил глава Минздрава.