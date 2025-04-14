Путин поручит рассмотреть повышение приоритетности грузов ЛПК при ж/д-перевозках

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ должно будет изучить возможность повышение очередности лесных грузов в правилах недискриминационного доступа к железнодорожной сети. Соответствующее поручение будет дано кабмину по итогам состоявшегося в понедельник совещания главы государства с правительством, сообщил президент Р Владимир Путин.

Вопрос о необходимости внести изменений в ПНД с тем, чтобы повысить приоритетность грузов лесопромышленного комплекса (ЛПК) с нынешней восьмой очереди, поднял на совещании губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Путин попросил прокомментировать это предложение вице-премьера Виталия Савельева. Тот в свою очередь сослался на необходимость поручения президента для внесения правок в ПНД: "Мы рассмотрим совместно с РЖД ещё раз, что можно сделать, для того, чтобы поднять в очереди. Но до этого - мы тут сами ничего не регулируем, правила недискриминационного доступа касаются всех видов грузов, поэтому надо будет очень аккуратно подойти, чтобы другие грузы не пострадали, поэтому, если ваше будет поручение, мы ещё раз отдельно к этому вернемся".

"Будем считать, что такое поручение есть, мы оформим все, о чем сегодня говорили соответствующими поручениями", - ответил глава государства.

В рамках совещания также была затронута тема поддержки предприятий ЛПК через выделение транспортной субсидии при поставках на экспорт. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отметил, что в этом году на субсидию для всех отраслей будет направлено 5,9 млрд рублей, или втрое меньше, чем годом ранее, четверть от этой суммы - на продукцию ЛПК. По словам министра, Минпромторг сейчас изучает возможность увеличения финансирования этой меры, "но в силу определенных причин пока видится, что это будет достаточно сложно ввиду того, что один из наших основных источников формирования доходной базы, в том числе и утилизационный сбор, он пока не показывает ту динамику, которую мы прогнозировали при бюджетировании 2025 года".

Путин попросил ведомства, включая Минфин, оценить целесообразность выделения дополнительных средств на транспортную субсидию с учётом тех доходов, которые государство недополучает от снижения экспортного потока.

В числе других мер поддержки ЛПК, которые обсуждались на совещании и могут быть включены в итоговый перечень поручений - предложение Минпромторга РФ упростить порядок использования песка для строительства лесных дорог. "Сейчас им приходится на уже взятом в аренду участке получать отдельную лицензию на добычу полезных ископаемых, чтобы самим себе отсыпать дорогу в лесу для освоения. Мы договорились с Минприроды снять этот регуляторный барьер", - рассказал Алиханов в ходе совещания.

Кроме того, министр предложил "вернуться к обсуждению капитализации прав аренды лесных участков добросовестными пользователями с возможностью их использования для последующего финансового дополнительного обеспечения, финансового плеча".

В числе других инициатив министерства, озвученных на совещании - запуск программы модернизации угольных и мазутных котельных до 2035 года суммарной стоимостью 80 млрд рублей с переводом на биотопливо. Предполагается, что эта мера позволит ежегодно перерабатывать около 1,5 млн тонн пеллет, ранее поставлявшихся на экспорт.

Новое видение направлений развития отрасли Минпромторг планирует изложить в стратегии развития лесного комплекса до 2035 года. Документ, по словам Алиханова, сейчас готовится к внесению в правительство.