РЖД предложили при оценке погрузки учитывать перевозку порожних вагонов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предлагает учитывать перевозку порожних вагонов в погрузке, сообщил глава компании Олег Белозеров на итоговом заседании правления ОАО.

"Крайне важной является тема перевозки порожних вагонов, которая по сути является перевозкой груза на своих осях. Компания планирует указанные перевозки, выделяет соответствующие ресурсы, использует провозную способность инфраструктуры. В связи с этим справедлива постановка вопроса об учете этих перевозок в погрузке. И задача коммерческого блока уже в первой половине этого года во взаимодействии с причастными подразделениями предложить решение вопроса", - заявил он.

Говоря о погрузке, Белозеров отметил, что результаты работы за первый месяц текущего года показывают, что негативные тенденции сохраняются. "Крайнюю озабоченность вызывает растущий тренд непредъявления грузов к перевозке по уже согласованным заявкам. Мы несем расходы по обеспечению перевозок по заявкам, по факту не получаем доходов. В 2026 году должны быть приняты жесткие меры по исправлению этой ситуации. Требует пересмотра ситуация с конвенционными ограничениями и отказами в приемке заявок. Все вопросы подробно обсуждались на недавней встрече с грузоотправителями. Решения вместе с партнерами должны прорабатываться по модели win-win, чтобы выигрывали и мы, и грузоотправитель. До конца первого квартала такие решения должны быть не просто обсуждены, а уже оформлены и должны заработать. При этом в части наших полномочий прошу двигаться по пути сокращения и исключения каких-либо ограничений на прием грузов", - сказал он.

По словам Белозерова, "практика 2025 года по планированию с организации грузовых перевозок на основе Правил недискриминационного доступа в полной мере подтвердила их эффективность, обеспечивая прозрачность процесса. Считаю, что предложения о пересмотре приоритетов в разрезе номенклатуры грузов и видов перевозок регионов зарождения грузовой базы должны рассматриваться преимущественно через реализацию договорных отношений на принципах "вези или плати". И это особенно важно при заключении соглашений".

Погрузка на сети РЖД в январе 2026 года снизилась на 4% и составила 89,3 млн тонн.

Падение погрузки на железной дороге продолжается уже более двух лет. В 2025 году она упала на 5,6%. В течение этого периода погрузка выходила в символический плюс лишь дважды: в октябре 2025 года - на 0,1% и в сентябре 2023 года - на 0,2%.

