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Минобороны сообщило об ударе по пункту запуска дронов ВСУ в Курской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту управления беспилотниками ВСУ и месту их запуска в одном из приграничных районов Курской области, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.

Экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении цели и вернулся на аэродром вылета, сказали в министерстве обороны.

Также, по данным ведомства, саперный полк группировки "Север" продолжает работу по разминированию территорий приграничных районов Курской области, освобожденных от формирований украинской армии.

Как сообщили в Минобороны, ВСУ оставили после себя мины, мины-ловушки, растяжки и различные типы боеприпасов, в том числе производства стран НАТО.

По информации министерства, в работах по разминированию территорий также задействуют саперные подразделения добровольческого отряда "Барс-Курск". Они уже завершают обучение и постепенно приступают к выполнению задач под руководством специалистов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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