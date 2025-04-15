Минстрой разработал нацстандарт для дверей и окон в детских учреждениях

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минстрой разработал национальный стандарт, который обеспечивает безопасную эксплуатацию окон и дверей в детских образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Национальный стандарт ГОСТ Р 71297-2024 "Блоки оконные и дверные. Требования к обеспечению безопасности при эксплуатации в зданиях дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций" разработан под руководством Минстроя России при активном участии профессионального сообщества", - говорится в сообщении.

Как уточнил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко, в документе определены варианты использования оконных и дверных блоков в зависимости от предназначения помещений в зданиях. Также в стандарте обратили внимание на системы безопасности для дверей на входе и их комплектацию. В ведомстве пояснили, что документ не требует разработки новых конструкций окон и дверей.

Нацстандарт можно использовать при проектировании новых объектов, реконструкции и ремонте существующих.