Единый реестр требований в строительстве будет полностью оцифрован через 2 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минстрой с 2024 года начнет вести единый реестр требований в области строительства в цифровом формате, полный переход на "цифру" займет около двух лет, сообщил директор ФАУ "Федеральный центр нормирования и стандартизации" (подведомственная организация Минстроя) Андрей Копытин.

"Срок в 2 года - достаточно реалистичная задача с точки зрения готовности IT, учитывая, что уже в начале следующего года реестр планируется начать вести в полностью цифровом виде, все новые требования добавлять в машиночитаемом и машинопонимаемом формате. Мы уверены, что вендоры и разработчики, и экспертиза в течение следующего года под этот реестр подтянутся и начнут разрабатывать программные обеспечения", - сказал он на форуме 100+ TechnoBuild.

Копытин напомнил, что одна из задач создаваемого реестра - объединить требования всех федеральных органов исполнительной власти, относящихся к строительной отрасли.

"Эти требования будут попадать в реестр через фильтр Минстроя, что позволяет отсекать избыточные и устаревшие требования, устранять противоречия выпускаемых нормативных документов. Сейчас у нас такого ресурса нет", - сказал он.

Сейчас в реестре требований в сфере строительства - порядка 5 тысяч документов, часть из них уже обработана.

Директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Владимир Калинкин во время выступления на форуме добавил, что при ведении реестра также планируется изложить требования в сфере строительства на понятный проектировщику и строителям язык.

По его словам, в реестр войдет все то, что регулирует стройку - своды правил в сфере строительства, ГОСТы, но самое главное туда должны попасть санитарно-эпидемиологические требования, требования в части атомной и ядерной безопасности, вопросы антитеррористической характера, экологического. Все, что влияет на сроки проектирования и строительства, а также на сроки эксплуатации объекта.