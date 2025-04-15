ВС РФ поддержал взыскание с Минцифры в пользу "Ростелекома" 232 млн руб.

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ 8 апреля отказал Минцифры РФ в пересмотре иска о взыскании с ведомства в пользу ПАО "Ростелеком" 231,9 млн рублей.

В определении суда, размещенном на сайте, отмечается, что "доводы кассационной жалобы (...) не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 28 января оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании по иску ПАО "Ростелеком" с Минцифры РФ 231,9 млн рублей.

В качестве третьих лиц к делу привлечены Минобороны, МВД, ФСБ, Росморречфлот, МИД и ФКУ "ГЦСИЗИ МВД России".

"Ростелеком" в конце декабря 2023 года подал к Минцифры РФ два иска на общую сумму 525,97 млн рублей, касающихся исполнения обязательств по договорам возмездного оказания услуг.

Первый иск (на сумму 294,1 млн рублей) был подан 25 декабря 2023 года. В качестве третьих лиц выступают МВД и подведомственный ему "Главный центр связи и защиты информации министерства внутренних дел Российской Федерации" (ФКУ "ГЦСИЗИ МВД России"). Верховный суд РФ в начале марта 2025 года отказал Минцифры РФ в пересмотре решения о взыскании с ведомства в пользу ПАО "Ростелеком" 294,1 млн рублей.

Второй иск (на сумму 231,9 млн рублей) был подан 26 декабря 2023 года.

В "Ростелекоме" ранее сообщили "Интерфаксу", что "это иски по оплате предоставленных ранее услуг". От более детальных комментариев в компании воздержались. В Минцифры не ответили за запрос агентства.

Как заявил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, речь идет об оплате услуг за обслуживание государственной системы миграционного учета и оформления паспортов.

Это не первое судебное разбирательство, касающееся оплаты услуг по этой госсистеме. Так, в феврале 2019 года суд удовлетворил иск "Ростелекома" к Минкомсвязи (предшественник Минцифры) о взыскании 464 млн рублей, в феврале 2020 года - 314,3 млн рублей, в ноябре 2020 года - почти 530 млн рублей, в феврале 2021 года - 452,3 млн рублей. Министерство пыталось оспорить решения о взыскании средств, но суды вставали на сторону оператора, в том числе ВС РФ.

"Ростелеком" в 2011 году был назначен единственным исполнителем услуг по поддержке, эксплуатации и развитию госсистемы миграционного и регистрационного учета и оформления паспортов. Минцифры (ранее - Минкомсвязи), Минобороны, ФСБ, МВД, МИД и Росморречфлот пользуются ею с 2005 года.