Суд по иску Ростелекома решил взыскать с Минцифры 452 млн руб.

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 1 февраля частично удовлетворил иск ПАО "Ростелеком", решив взыскать с Минкомсвязи России 452,3 млн рублей из требуемых 469,9 млн рублей, следует из картотеки суда.

Третьи лица - МВД России, МИД России, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Минобороны России и ФСБ России.

Другие данные пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 5 ноября 2020 года подтвердил решение судов нижестоящих инстанций по другому иску - о взыскании с министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ 314,3 млн рублей неосновательного обогащения в пользу ПАО "Ростелеком".

Верховный суд РФ в конце января отказал Минцифры в отмене этого решения.

Иск был подан 5 августа 2019 года из-за неисполнения обязательств предшественником Минцифры - Минкомсвязи. Третьими лицами по делу также выступают МВД, Минтранс, ФСБ, МИД России, Минобороны и Федеральное агентство морского и речного транспорта.

В пресс-службе "Ростелекома" ранее пояснили, что оператор через суд хочет взыскать с министерства оплату за услуги связи, воздержавшись от дальнейших комментариев.