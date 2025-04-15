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Часть российских туристов захотела досрочно вернуться из Фуджейры в ОАЭ из-за разлива мазута

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Среди россиян лишь незначительная доля туристов в ОАЭ выбирает отдых в эмирате Фуджейра, где на побережье возле нескольких отелей произошел разлив мазута, при этом оценка ситуации туристами в туркомпаниях очень разнится, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). При этом некоторые туристы из-за произошедшего хотят досрочно прервать отдых.

"К сожалению, для Фуджейры это не редкость: разливы нефти случаются здесь практически каждый сезон. Действительно, сейчас поступают жалобы от туристов, отдыхающих на побережье. В море невозможно купаться - вода загрязнена, повсюду ощущается запах мазута", - сказала руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

Она отметила, что многие туристы планируют досрочно вернуться в Россию, не дожидаясь окончания отпуска.

"Мы также стараемся переселить отдыхающих в отели Шарджи, Дубая и других эмиратов, договариваясь с партнёрами о минимальных издержках для клиентов", - добавила она.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора Space Travel сообщили, что пока жалоб от находящихся в эмирате туристов нет, в том числе и на состояние здоровья, но есть запросы от клиентов, чьи поездки запланированы на ближайшее время.

"Стоит отметить, что Фуджейра - не самый популярный эмират, поскольку находится далеко от основных аэропортов (трансфер занимает 2-2,5 часа), а отельная база здесь ограничена. В этом эмирате отдыхает не более 4-5% россиян, приезжающих в ОАЭ", - подчеркнули в компании.

По данным принимающих партнеров туроператора, закрыты два пляжа в черте столицы эмирата. Для гостей отелей организованы шаттлы в соседний город Кальба (эмират Шарджа), дорога занимает около 15 минут. По информации властей, очистка должна завершиться в течение нескольких дней.

В пятницу акватория и пляжи курорта Фуджейра в ОАЭ пострадали от выброса нефтепродуктов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в отелях Al Bahar Hotel & Resort, Novotel Fujairah, Ibis Fujairah, Palace Beach Resort Fujairah. Закрыты несколько пляжей.

ОАЭ Фуджейра РСТ
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