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В ОАЭ российских туристов переселяют в другие отели из-за разлива мазута

От загрязнения пострадали пляжи эмиратов Фуджейра и Шарджа на берегу Оманского залива

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российских туристов в эмиратах Шарджа и Фуджейра переселяют в другие отели из-за загрязнения пляжей нефтепродуктами, 21 апреля был закрыт популярный пляж Кальба в эмирате Шарджа, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Проблема загрязнения пляжей в ОАЭ новыми выбросами нефтепродуктов сохраняется. Несколько пляжей в эмирате Фуджейра закрыты с 11 апреля. 21 апреля был закрыт популярный пляж Кальба в эмирате Шарджа, куда доставляли шаттлами российских туристов из некоторых прибрежных отелей, пострадавших от выбросов раньше", - говорится в сообщении.

От загрязнения страдают эмираты, расположенные на берегу Оманского залива - Фуджейра и Шарджа. Оно не затронуло эмираты Дубай, Абу-Даби и Рас-эль-Хайма, которые находятся на побережье Персидского залива.

"В пострадавших от разлива нефтепродуктов отелях рассказали, что работы по очистке пляжей уже начались. А туристов отправляют бесплатными трансферами на пляжи, не подвергшиеся загрязнению. Туроператоры сообщают, что в связи с ситуацией получают от туристов запросы на переселение в другие отели. Но массовый характер они не носят", - сообщает АТОР.

Ранее часть российских туристов захотела досрочно вернуться с отдыха из-за разлива мазута в Фуджейре в середине апреля. Другие туристы решили переселиться в другие отели.

АТОР ОАЭ Шарджа Фуджейра Оманский залив
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