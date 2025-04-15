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Хуснуллин предложил развивать ИЖС в рамках отдельной программы

Хуснуллин предложил развивать ИЖС в рамках отдельной программы
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Развитие рынка индивидуального жилья может вестись в рамках отдельной программы, предложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания Госсовета.

"И здесь мы предлагаем вообще, Владимир Владимирович, ИЖС посмотреть как отдельную программу. Ее комплексную отдельную программу, потому что это и дороги, и социалка, и коммуналка, и земельные участки, и градостроительство. Поэтому (...) просим вас поддержать, сделать это отдельную программу внутри проекта "Жилье", - сказал Хуснуллин, обращаясь к президенту РФ.

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Владимир Путин в свою очередь подчеркнул что предложения нужно проработать, и как можно быстрее. "И нужно максимально все разбюрократить, создать условия для того, чтобы и в современных условиях финансовых ограничений все-таки отрасль развивалась, не снижать темпы, очень важно, по жилью, по ИЖС, согласен, особенно по ИЖС очень важно - свыше 50% уже у нас в жилье это ИЖС", - отметил президент.

Хуснуллин напомнил, что дальнейшее развитие ИЖС ограничено отсутствием подготовленных земельных участков, обеспеченной инфраструктурой.

"Включение в границы (населенных пунктов - ИФ) новых земель - это значительные временные затраты и административные барьеры. Мы планируем в целях реализации нацпроекта расшить эту проблему через внедрение мастер-планов, но это перспектива, она займет определенное время. Поэтому мы сейчас просим всё-таки более быстрых решений, как можно включить (...) в границы населённых пунктов дополнительные земли, в том числе земли сельхозназначения, если они не ценные", - предложил вице-премьер.

Он призвал глав субъектов мониторить вопрос развития ИЖС, обеспечения участков инфраструктурой, увеличивая градостроительный потенциал.

"Предлагается также поработать вместе с Минфином и Банком России механизм привлечения средств частных инвесторов. Вообще нам для развития жилья триллионы нужны средств, поэтому тут только бюджетом мы не обойдемся. Поэтому нужно по опыту международных стран использовать различные инструменты. У нас вот хороший инструмент ДОМ РФ, но считаем, что надо еще и дополнительно этот инструмент расширять и привлекать средства граждан. Поэтому мы просим поручения Минфину, ЦБ нам над этой темой поработать", - добавил Хуснуллин.

Марат Хуснуллин Госсовет
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