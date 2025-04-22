Банк России призвал банки помогать заемщикам, пострадавшим от нарушений в сфере ИЖС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Банк России рекомендует банкам оказывать поддержку людям, которые столкнулись с нарушениями в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.

Речь идет о случаях, когда люди оформили ипотечный кредит на проект ИЖС, банк перечислил деньги подрядчику, но тот не завершил строительство или даже не начал его.

Как отмечает ЦБ, кредиторам следует оценивать каждый конкретный случай, учитывать экономическое положение заемщика, его социальный статус, наличие или отсутствие другого жилья.

"На основании этой информации банки могут принимать решение о реструктуризации долга, в том числе не повышать процентную ставку из-за того, что не построен дом, перенести срок погашения, не применять неустойки и даже в особых ситуациях частично или полностью прощать долг", - разъяснил ЦБ.

О том, что ЦБ будет рекомендовать банкам реструктурировать кредиты заемщикам, которые пострадали от мошенничества при строительстве индивидуального жилья, говорила в начале апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Проблема обманутых участников ИЖС в Татарстане поднималась в декабре 2024 года на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Заемщики взяли ипотеку с господдержкой на строительство индивидуального жилья, но дома им так и не построили. На тот момент в системе ИЖС не было эскроу-счетов, защищающих от риска незавершенного строительства, этот закон вступил в силу только с 1 марта 2025 года.