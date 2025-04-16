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Минстрой РФ разрабатывает законопроект по дифференцированной оплате капремонта

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный законопроект по дифференцированной оплате капремонта подготавливается с учетом опыта регионов и будет представлен для обсуждения уже в текущем году, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.

"Мы готовим федеральный законопроект по дифференцированной оплате капремонта, который представим для обсуждения в 2025 году. Пока прорабатываем детали, обсуждаем с депутатами, сенаторами, консультируемся с регионами. Нужно взвешенно подойти к законопроекту", - сказал Ересько в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Он отметил, что установление дифференцированного взноса на капремонт "может быть эффективным инструментом, в том числе в домах с лифтами".

"Практика введения дифференцированных взносов уже применяется в ряде регионов. К примеру, в Оренбургской, Калужской, Тверской, Мурманской, Псковской областях, республиках Бурятия и Хакасия. Взнос также может зависеть от иных конструктивных особенностей, например от этажности дома, материала стен, климатических зон и прочего", - пояснил замглавы Минстроя.

Кроме того, по словам Ересько, ведомство разрешило "фондам капремонта централизованно закупать оборудование и материалы", причем "это не обязательство, а право субъекта".

"Предположим, в городе N есть завод, выпускающий радиаторы отопления. В программе капремонта на год под замену систем отопления у них числится 20 домов. По старым нормам разыгрывался конкурс по каждому дому, и 20 подрядчиков сами приобретали разное оборудование и материалы для домов по отдельности, исходя из собственных представлений о качестве и выгоде", - пояснил замминистра.

"Сейчас же фонд капремонта может централизованно закупить материалы на всю программу и на все здания. Регионы просили эту норму, потому что им легче контролировать качество и цены на материалы. Так получается эффективнее, ведь оптовые закупки всегда дешевле", - добавил он.

Ересько также сообщил, что "есть опыт в субъектах, когда гражданам предлагают не дожидаться планового ремонта, условно, в 2035 или 2040 годах, а провести капремонт в ближайшие годы, но с привлечением дополнительных средств".

"Правда, платить им придется больше, а сумма распределяется по ежемесячным платежам. Это добровольная инициатива, которая хорошо отработана, к примеру, в Оренбургской области", - подчеркнул замглавы Минстроя.

Минстрой РФ Оренбургская область
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