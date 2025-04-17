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Минстрой призвал регионы учитывать замену лифтов в заявках на списание по кредитам

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские регионы не учитывают программу замены лифтового оборудования в заявках на списание задолженности по бюджетным кредитам или закладывают на это недостаточно средств, заявил в Совете Федерации первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

"У нас в стране необходимо к 2030 году заменить более 120 тысяч лифтов, причем лифтов, которые находятся и в домах у региональных операторов, и в домах, которые находятся на спецсчетах. Очень серьезная большая программа, и переноса сроков у нас уже не будет. (...) И мы видим, что просто у регионов в их региональных программах недостаточно заложено собственных средств, либо средств, собранных с жителей. Пожалуйста, инструмент списания дает возможность докапитализации. Но, к сожалению, регионы некоторые или вообще не подают в рамках заявок, не учитывают программу замены лифтового оборудования, либо недостаточно средств на эту тему закладывают", - сказал Ломакин.

Также он обратил внимание на то, что субъекты направляют недостаточно средств на обновление инженерных сетей, либо направляют средства на мероприятия, связанные с модернизацией не тех сетей, что заложены в комплексных планах.

"Коллеги, тогда возникает вопрос, а вот то, что вы в комплексных планах заложили, за какие источники мы будем делать? Как мы совместно с вами будем достигать показателей в рамках национального проекта? Ведь у нас модернизация коммунальной инфраструктуры - это целый федеральный проект. И вот эти сети, которые нужно сделать, они же как раз влияют на достижение показателей, связанных с количеством жителей, которые на себе почувствуют улучшение качества жилищно-коммунального хозяйства", - отметил Ломакин.

В феврале правительство утвердило правила списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам для регионов, для этого необходимо выполнить ряд условий.

"Не менее половины таких средств надо будет направить на соответствующие инфраструктурные проекты в секторе жилищно-коммунального хозяйства. Остальное - на поддержку инвестиций, закупку общественного транспорта, переселение граждан из аварийного жилья и на ряд других сфер. Кроме того, регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью смогут использовать такие финансы для выполнения национальных проектов и на расходы, которые необходимы на проведение специальной военной операции. В Дальневосточном федеральном округе и в Арктической зоне - на развитие мастер-планов городов", - пояснял премьер-министр Михаил Мишустин.

Замминистра финансов Павел Кадочников в Совете Федерации сообщил, что до 1 марта заявки на списание направили 76 регионов.

"Общий объем списания - 1 082,7 млрд рублей. Из них 513 млрд рублей на расходы в сфере ЖКХ - это почти половина", - уточнил он.

Минстрой Михаил Мишустин правительство Павел Кадочников Александр Ломакин Минфин
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