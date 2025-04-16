Планы реконструкции ВПП в пяти аэропортах РФ не были выполнены в 2024 году

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Реконструкция пяти взлетно-посадочных полос (ВПП) в РФ не была завершена в 2024 году, как это предусматривалось планами Минтранса.

Всего в прошлом году планировалось реконструировать и ввести в эксплуатацию семь ВПП - в аэропортах Томска, Кемерово, Грозного, Воронежа, Орла, а также в "Полярном" (находится в городе Удачном в Якутии) и "Беренговском" (в одноименном поселке на Чукотке). Фактически полосы были введены только в Томске и Кемерово, помимо них - вспомогательные объекты инфраструктуры в аэропортах Кирова и Казани, говорится в докладе о реализации плана деятельности Минтранса на 2019-2024 гг.

Сроки по ВПП в Грозном, "Полярном" и "Беринговском" перенесены "на последующие годы" в соответствии с резолюцией председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 11 декабря, сказано в докладе. Аналогичное решение принято по вспомогательным объектам в Геленджике и Перми.

Ввод ВПП в Орле и Воронеже перенесен на 2025 год: в первом случае "в связи с отставанием подрядной организации от графика производства работ", во втором - "в связи с возбуждением уголовного дела в отношении подрядной организации".

Минтранс в 2024 году планирует достроить и сдать в эксплуатацию девять ВПП и четыре объекта инфраструктуры в региональных аэропортах, заявлял в феврале того же года замглавы ведомства Василий Десятков (в июне покинул этот пост). Речь шла о полосах в Кемерове, Мирном, Орле, Охотске, "Полярном", Томске, Воронеже, Грозном и "Беринговском". Годом ранее, по его словам, было введено девять ВПП - "практически столько же, сколько за четыре года до этого".