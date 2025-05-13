Расторгнут контракт с подрядчиком на реконструкцию аэропорта в Орле

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Орловской области расторгли в одностороннем порядке контракт на строительство аэропорта "Южный" в Орле с подрядчиком НАО "Ирмаст-Холдинг", сообщил во "ВКонтакте" губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня расторгнут контракт на строительство аэропорта "Южный". В связи с ненадлежащим исполнением НАО "Ирмаст-Холдинг" своих обязательств по контракту на выполнение работ по объекту "Реконструкция объектов аэропортового комплекса Орел "Южный", - сообщил он.

По его словам, КУ ОО "Орелгосзаказчик" уже разместило в информационной системе ЕИС "Закупки" соответствующее извещение.

"На этой неделе проведем рабочее совещание, в том числе с представителями трудовой инспекции, по дальнейшей реализации проекта строительства орловского аэропорта. Будем добиваться, чтобы люди получили заработную плату", - добавил Клычков.

Ранее губернатор сообщал, что "Ирмаст-Холдинг" с января остановил работы по реконструкции аэропортового комплекса из-за финансовых проблем. При этом он отмечал, что за 2023-2024 годы подрядчик произвел достаточно большой объем работ - были построена взлетно-посадочная полоса, основание и стены пассажирского терминала, часть ограждений, коммуникаций, проделана работа по подключению водопровода.

Представитель компании Сергей Солодовников в марте 2025 года заверял, что приостановка работ на территории аэропорта - это временное явление, их планировалось возобновить в ближайшее время и сдать объект в этом году.

"Ирмаст-Холдинг" выступает подрядчиком первого этапа реконструкции аэропорта сметной стоимостью 1,4 млрд рублей.

Работы по реконструкции "Южного" в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" (входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года) стартовали в 2022 году.

Реконструкция позволит возобновить полеты из Орловской области в радиусе 3 тысяч км. Предполагается, что аэропорт будет востребован для авиасообщения с Москвой, Петербургом, городами юга России, а также повысит инвестиционную привлекательность региона.

В сентябре 2024 года вице-премьер Виталий Савельев поддержал строительство второй очереди орловского аэропорта. Она предусматривает строительство дополнительных объектов аэропортовой инфраструктуры, обновление аэровокзального комплекса, а также определение оператора "Южного". Сроки завершения второго этапа не назывались.

В марте 2025 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело о хищении из бюджета более 54 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта на реконструкцию аэропортового комплекса "Южный". Также сообщалось о возбуждении уголовных дел по факту невыплаты зарплат строителям аэропорта в Орле "Ирмаст-Холдингом".

Аэропорт, расположенный в 6 км от центра Орла, не работает больше десяти лет. До закрытия он был способен принимать воздушные суда с максимальной взлетной массой 98 тонн (Як-42, Ту-154, Boeing-737 и более легкие), а также вертолеты всех типов.