Магнитная буря зафиксирована на Земле

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Умеренная магнитная буря уровня G2 по пятибалльной шкале происходит на Земле в среду, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Зарегистрированы планетарные колебания поля уровня G2.3, то есть прогнозировавшийся пик уже подтвержден, но возможны повторные всплески (...) Согласно шкале космической погоды, бури уровня G2-G3 относятся к средним и сильным, вызывающим заметное измеряемое воздействие на наземные энергетические системы и космические аппараты, в том числе на спутниковую навигацию", - говорится в сообщении.

По словам ученых, бури данного уровня способны вызывать полярные сияния, наблюдаемые на средних широтах. Отмечается, что к вечеру мощность магнитной бури может увеличиться.

"Общая продолжительность события ожидается еще около суток - до середины завтрашнего дня, сообщили в лаборатории.