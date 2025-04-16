Поиск

Магнитная буря зафиксирована на Земле

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Умеренная магнитная буря уровня G2 по пятибалльной шкале происходит на Земле в среду, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Зарегистрированы планетарные колебания поля уровня G2.3, то есть прогнозировавшийся пик уже подтвержден, но возможны повторные всплески (...) Согласно шкале космической погоды, бури уровня G2-G3 относятся к средним и сильным, вызывающим заметное измеряемое воздействие на наземные энергетические системы и космические аппараты, в том числе на спутниковую навигацию", - говорится в сообщении.

По словам ученых, бури данного уровня способны вызывать полярные сияния, наблюдаемые на средних широтах. Отмечается, что к вечеру мощность магнитной бури может увеличиться.

"Общая продолжительность события ожидается еще около суток - до середины завтрашнего дня, сообщили в лаборатории.

РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два новых коэффициента при расчете цены полисов ОСАГО для мотоциклистов вступят в силу с 17 апреля

Два новых коэффициента при расчете цены полисов ОСАГО для мотоциклистов вступят в силу с 17 апреля

Ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняты

Ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняты

Силуанов призвал эффективнее вести строительство, а не ежегодно менять бордюры

Силуанов призвал эффективнее вести строительство, а не ежегодно менять бордюры

Что произошло за день: вторник, 15 апреля

Якубовскому и Масловскому предъявили обвинение в создании преступного сообщества

Якубовскому и Масловскому предъявили обвинение в создании преступного сообщества

Хуснуллин предложил развивать ИЖС в рамках отдельной программы

Хуснуллин предложил развивать ИЖС в рамках отдельной программы

Хуснуллин предложил развивать альтернативные ипотеке механизмы покупки жилья

Путин потребовал от кабмина и ЦБ РФ навести порядок в строительной отрасли

Путин потребовал от кабмина и ЦБ РФ навести порядок в строительной отрасли

Китай проявляет интерес к увеличению закупок нефти, газа, угля в России

Суд в РФ впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp

Суд в РФ впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });