Магнитная буря на Земле усилилась

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сильная магнитная буря уровня G3 отмечается на Земле в среду вечером, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Магнитная буря резко усилилась. Текущий уровень G3.3 (между сильным и очень сильным). Причина - изменение знака магнитного поля", - говорится в сообщении.

По словам ученых, если пик продлится ещё около трех часов, то ожидаются массовые полярные сияния в Европейской части России.

Ранее сообщалось, что на Земле происходит умеренная буря уровня G2 по 5-балльной шкале.