Совфед призвал парламенты противодействовать фальсификации истории Второй мировой войны

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации призвал иностранные парламенты и народы мира противодействовать попыткам фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма, расценивать как геноцид факты изгнания и истребления нацистами мирного населения СССР.

"Только общими усилиями мы можем защитить правду о Второй мировой войне, противодействовать подъему неонацизма, не допустить повторения кровавых преступлений против человечества", - говорится в обращении, принятом на заседании Совета Федерации в среду в преддверии 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

"Развязанная гитлеровской Германией и ее сателлитами война привела к гибели 27 миллионов граждан СССР. Миллионы людей стали узниками нацистских лагерей смерти, лишились крова, были угнаны на принудительные работы в Германию и подконтрольные ей страны", - отмечается в обращении.

По мнению сенаторов, "факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре Нюрнбергского трибунала, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза". "Отрицание решающего вклада СССР в Победу антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, героизация нацистских преступников и их пособников, снос и осквернение памятников советским воинам-освободителям аморальны и кощунственны", - заявили в Совете Федерации.

В обращении говорится, что "Великая Победа стала возможной благодаря стойкости и мужеству советского народа, его твердой решимости нанести поражение нацизму, ставшему угрозой для всего человечества".

При этом в документе отмечается, что "важный вклад в разгром Третьего рейха внесли союзники СССР по антигитлеровской коалиции".

Как отмечается в документе, "именно в Европе начались две мировые войны, поэтому на ней лежит особая ответственность перед человечеством за предотвращение нового глобального противостояния". Сенаторы при этом выражают обеспокоенность расширением НАТО, включением в его состав внеблоковых европейских государств, милитаризацией Евросоюза.

"Совет Федерации ФС РФ обращается к парламентам иностранных государств и народам мира с призывом противодействовать любым попыткам фальсификации истории, реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма, осудить поощрение неонацистского режима на Украине, разжигание новой мировой войны, а также требовать привлечения к ответственности тех, кто оскорбляет память о борцах с фашизмом и воинах-освободителях", - говорится в обращении.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко при принятии обращения на заседании СФ заявила, что в Европе сегодня наблюдается "глубочайший моральный, идейный, нравственный, духовный, ценностный кризис". "Еврочиновники дошли до высшей степени бессовестности и цинизма, когда они уже позволяют себе в формате евродиктатуры требовать от глав суверенных государств не посещать Парад Победы в Москве", - отметила она.

По мнению Матвиенко, "это надругательство над памятью миллионов людей, которые отдали свои жизни за освобождение Европы и мира от фашистской чумы".