В Кремле не считают правильными слова Каллас в адрес желающих приехать в Москву 9 мая

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не считают правильными предостережения главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в отношении стран, желающих принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается упомянутой вами госпожи Каллас, то мы обращаем внимание на ее весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными. Не нам давать оценку этим угрозам, - сказал он. - Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. Как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику".

Песков добавил, что в Москве будут рады всем желающим принять участие в праздничных мероприятиях.

"Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня, которые, как мы считаем, должны быть важны для всех народов Европы и мира, - сказал он. - Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы".

Ранее СМИ сообщили, что Каллас предупредила о последствиях представителей ЕС, которые приедут в Москву на 9 мая.

На этом же брифинге Песков сказал, что в Москве ожидают приезда более чем 20 глав государств и правительств на Парад Победы 9 мая.