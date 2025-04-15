Поиск

В Кремле не считают правильными слова Каллас в адрес желающих приехать в Москву 9 мая

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не считают правильными предостережения главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в отношении стран, желающих принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается упомянутой вами госпожи Каллас, то мы обращаем внимание на ее весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными. Не нам давать оценку этим угрозам, - сказал он. - Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. Как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику".

Песков добавил, что в Москве будут рады всем желающим принять участие в праздничных мероприятиях.

"Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня, которые, как мы считаем, должны быть важны для всех народов Европы и мира, - сказал он. - Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы".

Ранее СМИ сообщили, что Каллас предупредила о последствиях представителей ЕС, которые приедут в Москву на 9 мая.

На этом же брифинге Песков сказал, что в Москве ожидают приезда более чем 20 глав государств и правительств на Парад Победы 9 мая.

Евросоюз Дмитрий Песков Москва Кая Каллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Апелляционный суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в марте на $0,7 млрд

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в марте на $0,7 млрд

Уголовное дело возбуждено после обвала на шахте "Южугля" в Ростовской области

Обвал породы произошел на шахте "Садкинская" в Ростовской области

Военная операция на Украине

115 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

ЦБ РФ отозвал лицензию у Промтрансбанка

Военная операция на Украине

Курск подвергся массированной атаке беспилотников

Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями

Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями

Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение

Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение

Что произошло за день: понедельник, 14 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6193 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });