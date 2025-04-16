Два новых коэффициента при расчете цены полисов ОСАГО для мотоциклистов вступят в силу с 17 апреля

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Два новых коэффициента при расчете цены полисов ОСАГО для мотоциклистов вступают в силу с 17 апреля, сообщил в среду "Интерфаксу" директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Он напомнил, что общие корректировки подходов в расчете тарифов по ОСАГО для некоторых категорий транспорта, в том числе для мотоциклов, были введены регулятором с 27 января этого года.

"С завтрашнего дня в дополнение начнут применяться два новых коэффициента при расчете стоимости полисов ОСАГО для мотоциклистов", - сказал он.

Банк России с 27 января 2025 года расширил границы тарифного коридора по ОСАГО в обе стороны на 11,57 процента для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) и на 20 процентов для мототранспорта (мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы), а также для грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. Базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов остались прежними.

С 17 апреля 2025 года "для владельцев мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов вступят в силу изменения в расчете страховой премии при заключении (изменении) договора ОСАГО", сообщил РСА. С учетом новых подходов "для этой категории транспортных средств будет применяться коэффициент мощности, который ранее применялся только для легковых ТС, однако для мототранспорта транспортных средств он будет несколько выше", говорится в релизе РСА.

Кроме того, "вводятся отдельные значения коэффициента возраста и стажа, которые будут даже ниже для возрастных и опытных водителей мототранспорта и выше - для молодых и неопытных. При этом для иных категорий транспортных средств значения коэффициента мощности и коэффициента возраста и стажа не меняются", дополнили в союзе.

Главной причиной для корректировки прежних подходов "стала повышенная аварийность - за последние несколько лет размер ущерба от аварий по вине мотоциклов вырос на 32%", отмечает РСА.

Ранее "возраст и стаж учитывались одинаково для автомобилистов и для мотоциклистов, теперь вводится разделение - для мотоциклистов вводятся свои значения", пояснили в "Ингосстрахе".

"Владельцы маломощных скутеров и мопедов получат минимальные тарифы, особенно при наличии безаварийного стажа. Водители спортивных и тяжелых мотоциклов с высокой мощностью двигателя будут платить значительно больше. Кроме того, молодым и неопытным мотоциклистам страховка будет обходиться дороже, но именно эта категория чаще других попадает в ДТП. Теперь при расчете стоимости полиса ОСАГО будет учитываться мощность двигателя мотоцикла в лошадиных силах. Чем выше мощность, тем выше стоимость, - сообщили в компании. - Таким образом, те, кто ездят безопасно на маломощной технике, будут платить меньше, а те, кто выбирают скорость и риск, - больше".

По оценке страховщика, "в среднем рост цен на ОСАГО для мотоциклистов может составить от 10 до 30%, изменения направлены на балансировку тарифов с учетом статистики аварийности".

Новые подходы и коэффициенты для мотоциклистов применимы только к новым договорам, заключенным после 17 апреля 2025 года.

Банк России периодически проводит анализ больших массивов статистических данных по ОСАГО и корректирует как базовые ставки, так и конкретные коэффициенты, напомнил РСА в сообщении: "Это делается в целях более точной корреляции между страховым риском и тем, сколько такой риск "стоит"".