ЦБ скорректировал тарифные подходы в ОСАГО для некоторых видов транспорта и территорий

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Банк России скорректировал тарифные подходы в ОСАГО для некоторых категорий транспорта и территорий РФ с 27 января 2025 года, сообщил регулятор в четверг. Изменения вводятся указанием ЦБ.

В частности, документ предусматривает расширение границ тарифного коридора по ОСАГО в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов).

С той же даты на 20% расширяются в обе стороны границы тарифного коридора для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже.

При этом базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов останутся на прежнем уровне.

Необходимость расширения тарифного коридора вызвана высокой убыточностью некоторых категорий транспорта, отмечается в сообщении ЦБ: "Так, небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тыс. рублей".

Для мототранспорта, согласно документу, "меняется шкала возраста-стажа водителя и вводится новый коэффициент, зависящий от мощности двигателя. Они влияют на размер страховой премии". По данным ЦБ, за последние годы размер ущерба от аварий по вине мотоциклистов вырос на 32%.

Кроме того, указание обязывает страховщиков при расчете стоимости полиса ОСАГО для иностранных граждан учитывать стаж вождения, который указан в их национальном водительском удостоверении.

Банк России также актуализировал для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса. Они снижены для 21 территории, где в 2024 году оформлено около 6 млн классических полисов (без учета краткосрочных), средняя стоимость по которым была на 17,1% выше среднероссийской. Для 18 территорий, где действующие показатели КТ не соответствуют возросшим убыткам, их значения повышены. На этих территориях за 2024 год заключено чуть более 4,4 млн классических договоров ОСАГО со средней стоимостью на 31,8% ниже среднероссийской.

Также увеличен коэффициент по полисам ОСАГО мультидрайв для физических лиц. Это договоры без ограничения числа допущенных к управлению автомобилем. На них приходится менее 2% от общего числа полисов ОСАГО граждан.

По предварительным данным, в 2024 году всего оформлено 43,7 млн классических полисов ОСАГО (с годовым сроком действия - ИФ), что на 5,5% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 2,5% и составила 7,6 тыс. рублей, приводит данные ЦБ.