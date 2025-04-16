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Песков заявил о готовности РФ помогать в урегулировании ситуации вокруг ядерной программы Ирана

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россия в рамках своих возможностей готова всемерно способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой Пескова попросили прокомментировать прозвучавшее от иранских представителей заявление о том, что Россия и Китай могли бы стать гарантами нового соглашения между Ираном и США по иранской ядерной программе. "Конечно же, все будет зависеть от тех переговоров, которые продолжат Вашингтон и Тегеран, мы рассчитываем, что, как и планировалось, второй раунд состоится. Российская Федерация сохраняет готовность всемерно в рамках своих возможностей способствовать в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами", - сказал он.

Песков добавил: "Мы будем готовы делать все, что от нас будет зависеть".

Дмитрий Песков Иран
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