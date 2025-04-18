Москва готова содействовать достижению соглашения США и Ирана по ядерной сделке

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова играть любую посредническую роль в переговорах Ирана и США по иранской ядерной программе, считает, что любые договоренности должны касаться исключительно атомной сферы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

"Предметно обсудили тематику Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. У нас единая позиция, что разрушение этого плана Вашингтоном в 2019 году сыграло очень негативную роль для общей атмосферы на переговорах. Тем не менее, мы приветствовали стремление, насколько мы можем судить, к достижению объективных, взаимоприемлемых договоренностей, которые обсуждались и продолжают обсуждаться между Исламской республикой Иран и Соединенными Штатами Америки", - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия готова содействовать этому процессу, и "будет всячески поддерживать договоренности, которые будут учитывать законные интересы Исламской республики Иран".

"Мы готовы помогать, посредничать, играть любую роль, которая с точки зрения Ирана будет полезной, и которая будет приемлема Соединенным Штатам", - добавил министр.

По его словам, российская сторона исходит из того, что "единственным вариантом договоренности является договоренность исключительно по ядерным делам".

"И отмечу особо, что Исламская республика Иран готова в полной мере искать эту договоренность в рамках договора о нераспространении ядерного оружия, - заявил глава МИД России. - Это принципиальный момент, который обязаны учитывать те, кто пытается перегрузить переговоры не имеющими (отношения) к ядерным делам вопросам и тем самым создает очень рискованную ситуацию".