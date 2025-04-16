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"Росагролизинг" рассматривает выход на IPO к 2030 году

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" утвердил в марте этого года новую стратегию развития до 2030 года, которая предусматривает создание прибыльной экосистемы и выход к этому сроку на IPO.

"К 2030 году мы планируем выйти на первичное размещение акций, и это будет возможностью привлекать дополнительное финансирование для наших проектов, снизив нагрузку на бюджет", - сообщил на брифинге руководитель департамента стратегических инициатив и взаимодействия с госструктурами "Росагролизинга" Иван Кабаев.

"Наша цель - создание с учетом сформированного задела прибыльной экосистемы к 2030 году, это позволит нам выплачивать дивиденды акционеру и планировать IPO", - добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов о предполагаемых параметрах IPO, генеральный директор компании Павел Косов заявил, что "это еще очень предварительный разговор".

"Наверное, допэмиссия, но будем смотреть", - сказал он.

"Почему мы говорим про IPO и экосистему? Мы как компания или группа компаний в течение ближайших лет должны сделать так, чтобы стать привлекательными для инвесторов, - сказал он. - Сейчас "Росагролизинг", безусловно, самая стабильная из лизинговых компаний на рынке. У нас собственный капитал 125 млрд рублей, хорошая база для развития".

Вместе с тем, он не уверен, что компания, которая получает субсидии от государства, интересна инвесторам. "Сегодня поддержка государства есть, а завтра ее нет. Вот наша задача - почему мы говорим об экосистеме - сделать так, чтобы научиться зарабатывать внутри себя и на смежных вещах для того, чтобы зависимость от поддержки государства сводилась к минимуму, - сказал он. - Вот тогда, когда это будет рабочая коммерческая бизнес- модель, мы сможем говорить о привлечении инвесторов". "Я не сомневаюсь, что у нас это получится", - подчеркнул он.

Косов также сообщил, что в 2025 году компания докапитализирована на 4,3 млрд рублей.

Как сообщил Кабаев, новая стратегия развития компании нацелена на продолжение развития сервисов, выход на новые рынки, в новые сегменты лизинга с новыми финансовыми продуктами.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

В 2024 году компания поставила аграриям более 18 тысяч единиц техники и оборудования (на 88 млрд рублей), что на 25% больше, чем в 2023 году. Инвестиции в укрепление материально-технической базы отрасли составили 115 млрд рублей. Среди отгруженной техники 2,3 тысячи комбайнов (1,8 тысячи в 2023 году), 2,2 тысячи тракторов (2 тысячи), 1,5 тысячи единиц автотехники (свыше 2,5 тысяч), 11,3 тысячи единиц прочей сельхозтехники (8,8 тысячи).

Росагролизинг АПК Павел Косов Иван Кабаев
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