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Минсельхоз назвал достаточным запас сельхозтехники для сезонных работ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - У российского агропромышленного комплекса сейчас есть около 570 тысяч тракторов и комбайнов, что полностью соответствует потребностям для успешного проведения посевной и уборочной кампаний 2025 года, а докапитализация "Росагролизинга" позволит сохранить темпы модернизации, сообщает Минсельхоз.

Ведомство отмечает, что ключевыми инструментами обновления технического парка в сельском хозяйстве являются льготные инвестиционные кредиты и лизинг. В 2024 году "Росагролизинг" увеличил поставки отечественной техники на треть, до более 18,7 тысячи единиц. В 2025 году уже поставлено более 3 тысяч единиц, еще около 1 тысячи находятся в стадии отгрузки.

Решение правительства о докапитализации "Росагролизинга" позволит сохранить темпы модернизации отрасли. Средства будут направлены на льготный лизинг тракторов и комбайнов, которые необходимы при проведении посевной и уборочной, сообщило министерство.

15 мая Банк России зарегистрировал допэмиссию АО "Росагролизинг", размещаемую по закрытой подписке.

Объем допэмиссии составляет 4,3 млрд рублей. Акции выпущены в рамках докапитализации компании. После размещения уставный капитал АО составит 129,3 млрд рублей.

Как считает исполнительный директор ассоциации "Народный фермер" Станислав Санкеев, доступность техники для аграриев продолжает оставаться одним из самых острых вопросов. "В этом году цены на сельхозтехнику продолжают находиться под давлением целого ряда негативных факторов, в числе которых повышение утильсбора на импортные машины. При этом доля затрат на сельхозтехнику в себестоимости сельхозпроизводства составляет около 40%, что в условиях текущей рентабельности растениеводов заставляет откладывать обновление парка техники", - сказал он.

По его словам, доля тракторов, эксплуатируемых свыше 10 лет, составляет около 53%, зерноуборочных комбайнов - 45%, кормоуборочных комбайнов - 44%.

В этой ситуации решение правительства о выделении дополнительных средств на льготный лизинг является своевременной и актуальной мерой, считает он.

Как заявил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, суммарный рост цен на сельхозтехнику за 2022-2024 годы составил 55-63%. В январе 2025 года продажи российской сельхозтехники сократились на 31% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

"Скорее всего, в течение 2025 года динамика также будет скорее отрицательной, - прогнозирует он. - В этой ситуации особенно важным становится выделение дополнительных средств на лизинг, что позволит аграриям обновлять и модернизировать производственные мощности. В условиях быстрого роста цен на сельхозтехнику необходимо продолжать развивать этот финансовый инструмент".

Банк России Минсельхоз Росагролизинг Народный фермер Станислав Санкеев Илья Березнюк Food Communications
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